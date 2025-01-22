Війна в Україні — які плани мала РФ на Зеленського в перші дні окупації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у перші дні війни Росія хотіла заміни його на проросійського політика Віктора Медведчука. За словами глави держави, до нього навіть приходили так звані перемовники з вимогами РФ.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з представниками Міжнародної медіаради.

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Зеленський наголосив, що ніколи не зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним в Туреччині і ніколи не вів з ним переговори. Однак, за словами українського президента, очільник Кремля завжди намагається поставити йому ультиматум.

"У перші дні повномасштабної війни дехто з України прийшов до мене з якимись папірцями і передав мені ультимату від Путіна. Вони сказали, що я повинен відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука", — розповів президент.

Крім цього, вони вимагали визнати Донбас частиною РФ, змінити Конституцію і визнати Україну нейтральною, скоротити армію до 50 тис. осіб, а також знищити чи передати РФ усю зброю, що має дальність більше ніж 20 км.

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому форумі у Давосі Зеленський заявив, що з Путіним не можна говорити на рівних, оскільки він розуміє лише мову сили.

Крім того, український президент пояснив, яким чином США і РФ підтримують зв'язок.