Массированная атака РФ на Украину: ПВО сбила 102 воздушные цели

Украинские военнослужащие противовоздушной обороны. Иллюстративное фото: Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook

В ночь на 12 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты и более сотни ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 102 воздушные цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

Оккупанты применили ракеты Х-59/69, Х-31 и более 100 беспилотников

В ночь на 12 июля российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Всего оккупанты выпустили 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 4 противорадиолокационные ракеты Х-31 и 115 ударных беспилотников различных типов, среди которых Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России, временно оккупированного Донбасса и Крыма.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 102 воздушные цели. В частности, были уничтожены семь управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 95 ударных беспилотников различных типов.

В то же время зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 19 ударных дронов в 12 точках. Также в 12 местах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

В Воздушных силах добавили, что противорадиолокационные ракеты Х-31 не достигли своих целей. Информация о результатах их применения уточняется.

Информация о количестве сбитых/подавленных целей. Фото: Воздушные Силы Украины

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие и массовое применение украинских беспилотников существенно повлияли на ход полномасштабной войны. В то же время, по его словам, у Украины до сих пор есть одна критическая уязвимость — недостаточный уровень противобаллистической противовоздушной обороны.

Новини.LIVE сообщали, что европейские зенитно-ракетные комплексы SAMP/T не уступают американским Patriot по способности перехватывать баллистические ракеты. Поэтому Украине следует укреплять сотрудничество с европейскими партнерами в сфере противовоздушной обороны.