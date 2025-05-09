Смертельное ДТП на Сумщине 8 мая — столкнулись два грузовика

Последствия ДТП на Сумщине. Фото: ГСЧС

В Сумской области 8 мая столкнулись два грузовика, в результате чего погибли оба водителя. На месте аварии вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Сумской области 9 мая.

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ДТП на Сумщине 8 мая

В ГСЧС рассказали, что вечером 8 мая в 20:20 спасатели получили сообщение о ДТП в Ахтырском районе. Прибыв на место вызова, они установили, что столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего возник масштабный пожар.

"Пожарные немедленно приступили к тушению. Во время ликвидации последствий аварии, специалистами аварийно-спасательной части, с помощью специального инструмента, были деблокированы тела двух погибших водителей — 1967 и 1984 годов рождения", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП на Сумщине. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар на месте ДТП. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, пожар локализовали в 21:14, а полностью ликвидировали в 23:01. К тушению были привлечены 15 спасателей и и три единицы специальной техники ГСЧС. Также выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, 4 мая на Ровенщине автомобиль сбил жену военного. Она получила многочисленные травмы, но правоохранители не признают ее потерпевшей.

Кроме того, 5 мая в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.