Смертельна ДТП на Сумщині 8 травня — зіткнулись дві вантажівки

Наслідки ДТП на Сумщині. Фото: ДСНС

У Сумській області 8 травня зіткнулися дві вантажівки, внаслідок чого загинуло обидва водії. На місці аварії спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Сумській області 9 травня.

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ДТП на Сумщині 8 травня

У ДСНС розповіли, що ввечері 8 травня о 20:20 рятувальники отримали повідомлення про ДТП в Охтирському районі. Прибувши на місце виклику, вони встановили, що зіткнулися два вантажні автомобілі, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

"Вогнеборці негайно розпочали гасіння. Під час ліквідації наслідків аварії, фахівцями аварійно-рятувальної частини, за допомогою спеціального інструменту, було деблоковано тіла двох загиблих водіїв — 1967 та 1984 років народження", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП на Сумщині. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу на місці ДТП. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, пожежу локалізували о 21:14, а повністю ліквідували о 23:01. До гасіння було залучено 15 рятувальників і та три одиниці спеціальної техніки ДСНС. Також з'ясовуються обставини та причини події.

Нагадаємо, 4 травня на Рівненщині автівка збила дружину військового. Вона отримала численні травми, але правоохоронці не визнають її потерпілою.

Крім того, 5 травня у Київській області трапилась смертельна ДТП. Водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто.