Україна
Массированный обстрел Черкасской области — пострадал ребенок

Массированный обстрел Черкасской области — пострадал ребенок

Дата публикации 10 октября 2025 11:59
В Черкасской области во время обстрела 10 октября пострадали 10 человек
Скорая помощь. Фото: ГСЧС Черкасской области

В результате массированной российской ночной атаки в Черкасской области пострадали десять человек. Среди них есть 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Читайте также:

В ГСЧС сообщили о последствиях атаки РФ на Черкасскую область

Во время обстрела враг нанес удары по Черкасскому району, в частности по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере семь многоэтажных домов и один частный дом.

Черкаська область обстріли
Спасатель ГСЧС на месте атаки. Фото: ГСЧС Черкасской области

Спасатели ГСЧС разблокировали квартиры, в которых оказались шесть человек. Кроме того, специалисты демонтировали аварийные конструкции, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

Наслідки атаки по Черкащині
Демонтаж поврежденных окон. Фото: ГСЧС Черкасской области

На месте работают экстренные службы, медики и энергетики. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, а коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети.

Напомним, в Запорожье от российских обстрелов погиб ребенок. Российские массированные атаки в ночь на 10 октября были направлены на объекты энергетики, в девяти областях отключения света.

дети обстрелы Черкасская область война в Украине ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
