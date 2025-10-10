В Черкасской области во время обстрела 10 октября пострадали 10 человек

Скорая помощь. Фото: ГСЧС Черкасской области

В результате массированной российской ночной атаки в Черкасской области пострадали десять человек. Среди них есть 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В ГСЧС сообщили о последствиях атаки РФ на Черкасскую область

Во время обстрела враг нанес удары по Черкасскому району, в частности по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере семь многоэтажных домов и один частный дом.

Спасатель ГСЧС на месте атаки. Фото: ГСЧС Черкасской области

Спасатели ГСЧС разблокировали квартиры, в которых оказались шесть человек. Кроме того, специалисты демонтировали аварийные конструкции, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

Демонтаж поврежденных окон. Фото: ГСЧС Черкасской области

На месте работают экстренные службы, медики и энергетики. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, а коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети.

Напомним, в Запорожье от российских обстрелов погиб ребенок. Российские массированные атаки в ночь на 10 октября были направлены на объекты энергетики, в девяти областях отключения света.