На Черкащині під час обстрілу 10 жовтня постраждали 10 людей

Швидка допомога. Фото: ДСНС Черкащини

Унаслідок масованої російської нічної атаки на Черкащині постраждали десятеро людей. Серед них є 10-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Під час обстрілу ворог завдав ударів по Черкаському району, зокрема по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше сім багатоповерхових будинків і один приватний будинок.

Рятувальник ДСНС на місці атаки. Фото: ДСНС Черкащини

Рятувальники ДСНС розблоковували квартири, в яких опинилися шестеро людей. Крім того, фахівці демонтували аварійні конструкції, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

Демонтаж пошкоджених вікон. Фото: ДСНС Черкащини

На місці працюють екстрені служби, медики та енергетики. Постраждалим надають необхідну допомогу, а комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі.

Нагадаємо, у Запоріжжі від російських обстрілів загинула дитина. Російські масовані атаки у ніч проти 10 жовтня були спрямовані на об'єкти енергетики, у дев'ятьох областях відключення світла.