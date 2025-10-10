Відео
Україна
Масований обстріл Черкащини — серед постраждалих дитина

Масований обстріл Черкащини — серед постраждалих дитина

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:59
На Черкащині під час обстрілу 10 жовтня постраждали 10 людей
Швидка допомога. Фото: ДСНС Черкащини

Унаслідок масованої російської нічної атаки на Черкащині постраждали десятеро людей. Серед них є 10-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України. 

Читайте також:

В ДСНС повідомили про наслідки атаки РФ на Черкаську область

Під час обстрілу ворог завдав ударів по Черкаському району, зокрема по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше сім багатоповерхових будинків і один приватний будинок.

Черкаська область обстріли
Рятувальник ДСНС на місці атаки. Фото: ДСНС Черкащини

Рятувальники ДСНС розблоковували квартири, в яких опинилися шестеро людей. Крім того, фахівці демонтували аварійні конструкції, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

Наслідки атаки по Черкащині
Демонтаж пошкоджених вікон. Фото: ДСНС Черкащини

На місці працюють екстрені служби, медики та енергетики. Постраждалим надають необхідну допомогу, а комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі.

Нагадаємо, у Запоріжжі від російських обстрілів загинула дитина. Російські масовані атаки у ніч проти 10 жовтня були спрямовані на об'єкти енергетики, у дев'ятьох областях відключення світла

діти обстріли Черкаська область війна в Україні поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
