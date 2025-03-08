Маск будет допрошен относительно покупки Twitter в 2022 году

Илон Маск. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Главу Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмена Илона Маска хотят допросить относительно приобретения соцсети Twitter в 2022 году. Инвестор считает, что он приобрел платформу, чтобы снизить цену ее акций.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Допрос из-за покупки Twitter

Илона Маска собираются допросить под присягой относительно его приобретения в 2022 году Twitter по иску инвестора, который утверждает, что его переход к приобретению платформы социальных сетей был хитростью, чтобы снизить цену ее акций.

Адвокаты бизнесмена сначала не хотели, чтобы он лично появлялся для дачи показаний. Однако Маск согласился встретиться с защитниками инвесторов 3 апреля.

Инвесторы отмечают, что колебания бизнесмена относительно приобретения Twitter вызвали сомнения относительно совершения сделки и вызвали падение стоимости акций, что нанесло ущерб, но одновременно укрепило позиции Маска на переговорах.

В конце концов, он завершил выкуп акций за 44 миллиарда долларов после судебного иска, поданного из-за его попытки отказаться от сделки.

Напомним, лидер США Дональд Трамп принял решение ограничить влияние Илона Маска на правительственные решения.

Также 4 марта окружной судья США отклонил просьбу Маска о наложении судебного запрета, который бы приостановил преобразование компании OpenAI в коммерческую организацию.