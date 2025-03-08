Маск буде допитаний щодо покупки Twitter у 2022 році

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Очільника Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмена Ілона Маска хочуть допитати щодо придбання соцмережі Twitter у 2022 році. Інвестор вважає, що він придбав платформу, аби знизити ціну її акцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Ілона Маска збираються допитати під присягою щодо його придбання у 2022 році Twitter у позові інвестора, який стверджує, що його перехід до придбання платформи соціальних мереж був хитрістю, щоб знизити ціну її акцій.

Адвокати бізнесмена спочатку не хотіли, аби він особисто зʼявлявся для давання свідчень. Однак Маск погодився зустрітися з захисниками інвесторів 3 квітня.

Інвестори відзначають, що вагання бізнесмена щодо придбання Twitter викликали сумніви щодо здійснення угоди та спричинили падіння вартості акцій, що завдало шкоди, але одночасно зміцнило позиції Маска на переговорах.

Зрештою, він завершив викуп акцій за 44 мільярди доларів після судового позову, поданого через його спробу відмовитися від угоди.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп ухвалив рішення обмежити вплив Ілона Маска на урядові рішення.

Також 4 березня окружний суддя США відхилив прохання Маска про накладення судової заборони, яка б призупинила перетворення компанії OpenAI на комерційну організацію.