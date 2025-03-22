Маск устроил шоу со столовыми приборами на вилле Трампа

Старший советник президента США Дональда Трампа Илон Маск. Фото: Reuters

Старший советник президента США Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск устроил необычное представление со столовыми приборами во время ужина в резиденции лидера США в Мар-а-Лаго. Маск на одном пальце продемонстрировал балансировку ряда вилок и ложки.

Об этом сообщает Telegram-канал Elon Musk на украинском языке.

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Во время встречи в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго миллиардер Илон Маск собрал из вилок и ложки причудливую конструкцию и продемонстрировал ее балансировку на одном пальце.

Таким образом Маск хотел поразить присутствующих на ужине в резиденции Трампа. На видео видно, как миллиардер сидит за столом и показывает, как он собрал на одном пальце конструкцию из вилок и ложки.

Напомним, ранее мы сообщали, что Илон Маск использует свою близость к Трампу. В частности, Маск делает это для того, чтобы увеличивать свое состояние.

Кроме того, недавно Маск рассказал новые подробности относительно будущей миссии на Марс. Он сказал, что уже в конце 2026 года космический корабль отправится к красной планете.