SpaceX відправить Optimus на Марс вже у 2026 році

Ілон Маск. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск поділився новими деталями щодо майбутньої місії на Марс. За його словами, вже наприкінці наступного року космічний корабель вирушить до червоної планети, а якщо посадка пройде успішно, то висадка перших людей може відбутися вже у 2029 році або, більш імовірно, у 2031 році.

Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X.

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"Зореліт вирушає на Марс наприкінці наступного року з Оптимусом на борту. Якщо посадка пройде успішно, то висадка людей може розпочатися вже у 2029 році, хоча більш вірогідною є дата 2031 рік", — заявив Ілон Маск.

Головною особливістю цієї місії стане перевірка новітніх технологій автономної колонізації. На борту корабля буде Optimus — гуманоїдний робот від Tesla, якого розглядають як можливого помічника у підготовці до прибуття людей. За задумом Маска, ці роботи зможуть виконувати будівельні, ремонтні та логістичні завдання, готуючи базу до заселення астронавтами.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025

SpaceX вже кілька років розробляє систему Starship, яка має стати основним транспортним засобом для міжпланетних місій. Зореліт буде використовувати надважку ракету-носій Super Heavy, яка має забезпечити достатню потужність для подолання земного тяжіння та досягнення Марса.

Нагадаємо, NASA вдалося запустити ракету Falcon 9, яку розробляли у співпраці з компанією SpaceX Ілона Маска, щоб забрати астронавтів, які застрягли на МКС.

Також низка вчених заявила про ризики для екології та космосу через супутники Starlink від компанії SpaceX.