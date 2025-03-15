Нарешті вдалось запустити ракету, яка доставить двох астронавтів на Землю, які застрягли на МКС

Ракета Falcon 9 готова до старту. Фото: SpaceX

Американське космічне агентство NASA у співпраці з компанією SpaceX Ілона Маска нарешті запустило ракету Falcon 9, яка має забрати астронавтів, що застрягли на МКС. Замість восьми днів групі вчених довелось просидіти на Міжнародній космічній станції майже дев'ять місяців замість восьми днів.

Про успішний запуск ракети повідомляє NASA в соцмережі X.

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Have a great time in space, y'all!

#Crew10 lifted off from @NASAKennedy at 7:03pm ET (2303 UTC) on Friday, March 14. pic.twitter.com/9Vf7VVeGev — NASA (@NASA) March 14, 2025

Офіційні особи NASA заявили, що двом астронавтам, Вілмору та Вільямсу, довелося залишитися на МКС, щоб підтримувати належний рівень персоналу, і що в агенції не було бюджету чи оперативної потреби відправити спеціальний рятувальний корабель. Своєю чергою побачивши, що їхня місія перетворилася на звичайну ротацію НАСА на МКС, Вілмор і Вільямс проводили наукові дослідження та планове технічне обслуговування разом з іншими п’ятьма астронавтами.

А ось адміністрація Трампа та сам скандальний Ілон Маск використали цю ситуацію, щоб зайвий раз звинуватити у всіх гріхах Джо Байдена. Вони не раз заявляли, що Байден свідомо залишив астронавтів на орбіті з політичних мотивів. Ці звинувачення були спростовані самими астронавтами та NASA.

Раніше ми повідомляли про заяву NASA, згідно з якою ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею різко зріс. Припускають, що це може статися 22 грудня 2032 року.

Також астрономи виявили дивовижне явище "кільце Ейнштейна" поблизу галактики NGC 6505, яка розташована на відстані 590 мільйонів світлових років від Землі.