Ракета Falcon 9 готова к старту. Фото: SpaceX

Американское космическое агентство NASA в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска наконец запустило ракету Falcon 9, которая должна забрать астронавтов, застрявших на МКС. Вместо восьми дней группе ученых пришлось просидеть на Международной космической станции почти девять месяцев вместо восьми дней.

Об успешном запуске ракеты сообщает NASA в соцсети X.

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Официальные лица NASA заявили, что двум астронавтам, Уилмору и Уильямсу, пришлось остаться на МКС, чтобы поддерживать надлежащий уровень персонала, и что у агентства не было бюджета или оперативной необходимости отправить специальный спасательный корабль. В свою очередь, увидев, что их миссия превратилась в обычную ротацию НАСА на МКС, Уилмор и Уильямс проводили научные исследования и плановое техническое обслуживание вместе с другими пятью астронавтами.

А вот администрация Трампа и сам скандальный Илон Маск использовали эту ситуацию, чтобы лишний раз обвинить во всех грехах Джо Байдена. Они не раз заявляли, что Байден сознательно оставил астронавтов на орбите по политическим мотивам. Эти обвинения были опровергнуты самими астронавтами и NASA.

Ранее мы сообщали о заявлении NASA, согласно которому риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей резко возрос. Предполагают, что это может произойти 22 декабря 2032 года.

Также астрономы обнаружили удивительное явление "кольцо Эйнштейна" вблизи галактики NGC 6505, которая расположена на расстоянии 590 миллионов световых лет от Земли.