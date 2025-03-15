SpaceX отправит Optimus на Марс уже в 2026 году

Илон Маск. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Основатель компании SpaceX Илон Маск поделился новыми деталями относительно будущей миссии на Марс. По его словам, уже в конце следующего года космический корабль отправится к красной планете, а если посадка пройдет успешно, то высадка первых людей может состояться уже в 2029 году или, более вероятно, в 2031 году.

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X.

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"Звездолет отправляется на Марс в конце следующего года с Оптимусом на борту. Если посадка пройдет успешно, то высадка людей может начаться уже в 2029 году, хотя более вероятной является дата 2031 год" , — заявил Илон Маск.

Главной особенностью этой миссии станет проверка новейших технологий автономной колонизации. На борту корабля будет Optimus — гуманоидный робот от Tesla, которого рассматривают как возможного помощника в подготовке к прибытию людей. По замыслу Маска, эти роботы смогут выполнять строительные, ремонтные и логистические задачи, готовя базу к заселению астронавтами.

Starship отправляется на Марс в конце следующего года, неся Optimus.



Если эти посадки пройдут успешно, то высадка людей может начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год более вероятен. https://t.co/JRBB95sgNN - Elon Musk (@elonmusk) 15 марта 2025 года

SpaceX уже несколько лет разрабатывает систему Starship, которая должна стать основным транспортным средством для межпланетных миссий. Звездолет будет использовать сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy, которая должна обеспечить достаточную мощность для преодоления земного притяжения и достижения Марса.

Напомним, NASA удалось запустить ракету Falcon 9, которую разрабатывали в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы забрать астронавтов, которые застряли на МКС.

Также ряд ученых заявили о рисках для экологии и космоса из-за спутников Starlink от компании SpaceX.