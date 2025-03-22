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Маск влаштував шоу з виделками й ложками на віллі Трампа — відео

22 березня 2025 19:31
Євтушенко Аліна - редактор
Маск влаштував шоу зі столовими приладами на віллі Трампа
Старший радник президента США Дональда Трампа Ілон Маск. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Старший радник президента США Дональда Трампа та мільярдер Ілон Маск влаштував незвичайну виставу зі столовими приладами під час вечері в резиденції лідера США в Мар-а-Лаго. Маск на одному пальці продемонстрував балансування низки виделок та ложки.

Про це повідомляє Telegram-канал Elon Musk українською.

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Під час зустрічі у резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго мільярдер Ілон Маск зібрав з виделок та ложки химерну конструкцію та продемонстрував її балансування на одному пальці.

Таким чином Маск хотів вразити присутніх на вечері у резиденції Трампа. На відео видно, як мільярдер сидить за столом і показує, як він зібрав на одному пальці конструкцію з виделок та ложки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілон Маск використовує свою наближеність до Трампа. Зокрема, Маск робить це для того, щоб збільшувати свої статки.

Крім того, нещодавно Маск розповів нові подробиці щодо майбутньої місії на Марс. Він сказав, що вже наприкінці 2026 року космічний корабель вирушить до червоної планети.

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