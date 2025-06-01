Илон Маск прокомментировал спецоперацию СБУ Паутина 1 июня

Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Миллиардер Илон Маск впервые отреагировал на спецоперацию Службы безопасности Украины "Паутина" в России. Он заявил, что дроны — это будущее войны.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X в воскресенье, 1 июня.

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Реакция Маска на уничтожение российских самолетов

"Дроны — это будущее войны. Пилотируемые самолеты — нет", — реакция Маска на спецоперацию СБУ.

Больше миллиардер относительно ударов по российской авиации ничего не писал.

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, в СБУ сообщили, что стоимость пораженной стратегической авиации российских оккупантов 1 июня оценивается в семь миллиардов долларов.

Кроме того, спецоперация совпадала с важной датой. Новини.LIVE рассказали детали.