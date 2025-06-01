Илон Маск прокомментировал спецоперацию СБУ Паутина 1 июня

Маск отреагировал на спецоперацию СБУ в России — что заявил
Миллиардер Илон Маск впервые отреагировал на спецоперацию Службы безопасности Украины "Паутина" в России. Он заявил, что дроны — это будущее войны.
Об этом Илон Маск написал в соцсети X в воскресенье, 1 июня.
Реакция Маска на уничтожение российских самолетов
"Дроны — это будущее войны. Пилотируемые самолеты — нет", — реакция Маска на спецоперацию СБУ.
Больше миллиардер относительно ударов по российской авиации ничего не писал.
Напомним, в СБУ сообщили, что стоимость пораженной стратегической авиации российских оккупантов 1 июня оценивается в семь миллиардов долларов.
Кроме того, спецоперация совпадала с важной датой. Новини.LIVE рассказали детали.
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