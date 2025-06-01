Ілон Маск прокоментував спецоперацію СБУ Павутина 1 червня

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Мільярдер Ілон Маск вперше відреагував на спецоперацію Служби безпеки України "Павутина" у Росії. Він заявив, що дрони — це майбутнє війни.

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у неділю, 1 червня.

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"Дрони — це майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні", — реакція Маска на спецоперацію СБУ.

Більше мільярдер стосовно ударів по російській авіації нічого не писав.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, у СБУ повідомили, що вартість ураженої стратегічної авіації російських окупантів 1 червня оцінюється у сім мільярдів доларів.

Крім того, спецоперація збігалася з важливою датою. Новини.LIVE розповіли деталі.