Ілон Маск прокоментував спецоперацію СБУ Павутина 1 червня

Маск відреагував на спецоперацію СБУ у Росії — що заявив
Мільярдер Ілон Маск вперше відреагував на спецоперацію Служби безпеки України "Павутина" у Росії. Він заявив, що дрони — це майбутнє війни.
Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у неділю, 1 червня.
Реакція Маска на знищення російських літаків
"Дрони — це майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні", — реакція Маска на спецоперацію СБУ.
Більше мільярдер стосовно ударів по російській авіації нічого не писав.
Нагадаємо, у СБУ повідомили, що вартість ураженої стратегічної авіації російських окупантів 1 червня оцінюється у сім мільярдів доларів.
Крім того, спецоперація збігалася з важливою датою. Новини.LIVE розповіли деталі.
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