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Маск поддержал необходимость выборов в Украине

19 февраля 2025 10:45
Аркадий Пастула - Редактор
Илон Маск поддержал заявление Трампа о необходимости выборов в Украине
Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадий Пастула - Редактор

Глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмен Илон Маск поддержал необходимость проведения выборов в Украине. Таким образом, он поддержал заявление Дональда Трампа.

Об этом стало известно из сообщения Илона Маска в соцсети X.

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Маск поделился видео с Трампом, где тот заявил, что рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского сейчас составляет "всего 4%", и выразил сомнение относительно его способности представлять свою страну на переговорах.

Кроме того, бизнесмен согласился, что украинский лидер "не хочет мира, он хочет денег и власти".

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Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, Трамп заявил, что выборы в Украине не являются требованием России или кого-либо другого, подчеркнув, что они являются объективной необходимостью.

Также Трамп отметил, что американские медиа пытаются настроить его против Илона Маска.

Владимир Зеленский США выборы Илон Маск Дональд Трамп Украина
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