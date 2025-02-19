Ілон Маск підтримав заяву Трампа щодо необхідності виборів в Україні

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск підтримав необхідність проведення виборів в Україні. Таким чином, він підтримав заяву Дональда Трампа.

Про це стало відомо з повідомлення Ілона Маска у соцмережі X.

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Маск поділився відео з Трампом, де той заявив, що рейтинг Президента України Володимира Зеленського зараз складає "лише 4%", і висловив сумнів щодо його здатності представляти свою країну на переговорах.

Крім того, бізнесмен погодився, що український лідер "не хоче миру, він хоче грошей та влади".

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп заявив, що вибори в Україні не є вимогою Росії чи будь-кого іншого, підкресливши, що вони є об'єктивною необхідністю.

Також Трамп наголосив, що американські медіа намагаються налаштувати його проти Ілона Маска.