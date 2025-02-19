Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Маск підтримав необхідність виборів в Україні arrow

Маск підтримав необхідність виборів в Україні

19 лютого 2025 10:45
Аркадій Пастула - Редактор
Ілон Маск підтримав заяву Трампа щодо необхідності виборів в Україні
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадій Пастула - Редактор

Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск підтримав необхідність проведення виборів в Україні. Таким чином, він підтримав заяву Дональда Трампа.

Про це стало відомо з повідомлення Ілона Маска у соцмережі X.

Читайте також:

Вибори в Україні

Маск поділився відео з Трампом, де той заявив, що рейтинг Президента України Володимира Зеленського зараз складає "лише 4%", і висловив сумнів щодо його здатності представляти свою країну на переговорах.

Крім того, бізнесмен погодився, що український лідер "не хоче миру, він хоче грошей та влади".

null
Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп заявив, що вибори в Україні не є вимогою Росії чи будь-кого іншого, підкресливши, що вони є об'єктивною необхідністю.

Також Трамп наголосив, що американські медіа намагаються налаштувати його проти Ілона Маска.

Володимир Зеленський США вибори Ілон Маск Дональд Трамп Україна
Реклама
Реклама
Реклама