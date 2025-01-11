Украинцы купили марок о Будапештском меморандуме на более чем 2 млн грн

Марок о Будапештском меморандуме продали на более чем 2 млн грн
Укрпочта выпустила новую марку "Будапештский меморандум — это х...я". Чуть больше чем за сутки украинцы приобрели марок на более 2 млн грн.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram в пятницу, 11 января.
Украинцы раскупают новую марку Укрпочты
Марку "Будапештский меморандум — это х...я" решили выпустить после интервью Зеленского Лексу Фридману. Именно тогда он сказал фразу, которая моментально разлетелась по сети.
По словам Смелянского, Укрпочта уже продала марку "Будапештский меморандум — это х...я" на сумму более 2 млн грн. Марка еще есть в наличии, ее можно приобрести на сайте Укрпочты. Стоимость одного почтового письма с девятью марками — 600 гривен.
Напомним, почтовый оператор "Укрпочта" начал сотрудничать с известным китайским маркетплейсом Temu. Теперь украинцы, которые будут покупать товары на этой платформе, будут получать свои заказы быстрее.
Укрпочта ввела новые правила для доставки посылок. Главное изменение — отказ от весовых тарифов, что станет революцией не только для компании, но и для почтовых услуг в Украине в целом.
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