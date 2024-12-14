Укрпошта випустила нову марку до Дня Сухопутних військ

Процедура погашення марки. Фото: Укрпошта

У п'ятницю, 13 грудня, Укрпошта випустила нову лімітовану марку. Вона присвячена Дню Сухопутних військ України.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

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Погашення марки. Фото: Укрпошта

Ігор Смілянський повідомив, що урочистості з нагоди погашення нової марки відбулися спільно з командувачем Сухопутних військ України Михайлом Драпатим.

Ігор Смілянський та Михайло Драпатий.

Фото: Укрпошта

Гендиректор Укрпошти пояснив, що марка присвячена Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою святкують професійне свято 12 грудня.

Ігор Смілянський тримає в руках екземпляри марки з Михайлом Драпатим. Фото: Укрпошта

Погашення марки. Фото: Укрпошта

"Я думаю, не треба багато слів, щоб зрозуміти роль Сухопутних військ у боротьбі за незалежність України. Цей найчисленніший рід військ ЗСУ брав участь у битві за Київ та допоміг зупинити ворога за кілька десятків кілометрів від столиці, миттєвою контратакою звільнював Харківщину у вересні 2022-го, звільнював Херсон у листопаді 2022-го та місяцями тримав оборону на Бахмутському напрямку. І це тільки частина того, за що ми їм можемо подякувати", — написав Смілянський у соцмережах.

Нагадаємо, з 1 жовтня Укрпошта змінила тарифи на конверти та марки.