Укрпошта випустила нову марку до Дня Сухопутних військ

Укрпошта випустила марку до Дня Сухопутних військ — фото
У п'ятницю, 13 грудня, Укрпошта випустила нову лімітовану марку. Вона присвячена Дню Сухопутних військ України.
Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
Марка до Дня Сухопутних військ України
Ігор Смілянський повідомив, що урочистості з нагоди погашення нової марки відбулися спільно з командувачем Сухопутних військ України Михайлом Драпатим.
Гендиректор Укрпошти пояснив, що марка присвячена Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою святкують професійне свято 12 грудня.
"Я думаю, не треба багато слів, щоб зрозуміти роль Сухопутних військ у боротьбі за незалежність України. Цей найчисленніший рід військ ЗСУ брав участь у битві за Київ та допоміг зупинити ворога за кілька десятків кілометрів від столиці, миттєвою контратакою звільнював Харківщину у вересні 2022-го, звільнював Херсон у листопаді 2022-го та місяцями тримав оборону на Бахмутському напрямку. І це тільки частина того, за що ми їм можемо подякувати", — написав Смілянський у соцмережах.
Нагадаємо, з 1 жовтня Укрпошта змінила тарифи на конверти та марки.
Читайте Новини.LIVE!