Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Сухопутных войск

Укрпочта выпустила марку ко Дню Сухопутных войск — фото
В пятницу, 13 декабря, Укрпочта выпустила новую лимитированную марку. Она посвящена Дню Сухопутных войск Украины.
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Марка ко Дню Сухопутных войск Украины
Игорь Смилянский сообщил, что торжества по случаю погашения новой марки состоялись совместно с командующим Сухопутными войсками Украины Михаилом Драпатым.
Гендиректор Укрпочты пояснил, что марка посвящена Сухопутным войскам ВСУ, которые в свою очередь празднуют профессиональный праздник 12 декабря.
"Я думаю, не надо много слов, чтобы понять роль Сухопутных войск в борьбе за независимость Украины. Этот самый многочисленный род войск ВСУ участвовал в битве за Киев и помог остановить врага в нескольких десятках километров от столицы, мгновенной контратакой освобождал Харьковщину в сентябре 2022-го, освобождал Херсон в ноябре 2022-го и месяцами держал оборону на Бахмутском направлении. И это только часть того, за что мы их можем поблагодарить", — написал Смелянский в соцсетях.
Напомним, с 1 октября Укрпочта изменила тарифы на конверты и марки.
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