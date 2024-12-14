Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Сухопутных войск

Процедура погашения марки. Фото: Укрпочта

В пятницу, 13 декабря, Укрпочта выпустила новую лимитированную марку. Она посвящена Дню Сухопутных войск Украины.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочты" Игорь Смилянский.

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Погашение марки. Фото: Укрпочта

Игорь Смилянский сообщил, что торжества по случаю погашения новой марки состоялись совместно с командующим Сухопутными войсками Украины Михаилом Драпатым.

Игорь Смелянский и Михаил Драпатый. Фото: Укрпочта

Гендиректор Укрпочты пояснил, что марка посвящена Сухопутным войскам ВСУ, которые в свою очередь празднуют профессиональный праздник 12 декабря.

Игорь Смелянский держит в руках экземпляры марки с Михаилом Драпатым. Фото: Укрпочта

Погашение марки. Фото: Укрпочта

"Я думаю, не надо много слов, чтобы понять роль Сухопутных войск в борьбе за независимость Украины. Этот самый многочисленный род войск ВСУ участвовал в битве за Киев и помог остановить врага в нескольких десятках километров от столицы, мгновенной контратакой освобождал Харьковщину в сентябре 2022-го, освобождал Херсон в ноябре 2022-го и месяцами держал оборону на Бахмутском направлении. И это только часть того, за что мы их можем поблагодарить", — написал Смелянский в соцсетях.

Напомним, с 1 октября Укрпочта изменила тарифы на конверты и марки.