Українці купили марок про Будапештський меморандум на понад 2 млн грн

Люди у відділенні Укрпошти. Фото: Укрпошта

Укрпошта випустила нову марку "Будапештський меморандум — це х...я". Трохи більше як за добу українці придбали марок на понад 2 млн грн.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram у п'ятницю, 11 січня.

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Марку "Будапештський меморандум — це х...я" вирішили випустити після інтерв'ю Зеленського Лексу Фрідману. Саме тоді він сказав фразу, яка вмить розлетілась мережею.

Марка "Будапештський меморандум — це х...я". Фото: Укрпошта

За словами Смілянського, Укрпошта вже продала марку "Будапештський меморандум — це х...я" на суму понад 2 млн грн. Марка ще є в наявності, її можна придбати на сайті Укрпошти. Вартість одного поштового листа з дев'ятьма марками — 600 гривень.

Повідомлення Ігоря Смілянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, поштовий оператор "Укрпошта" почав співпрацювати з відомим китайським маркетплейсом Temu. Тепер українці, які купуватимуть товари на цій платформі, отримуватимуть свої замовлення швидше.

Укрпошта ввела нові правила для доставки посилок. Головна зміна — відмова від вагових тарифів, що стане революцією не лише для компанії, а й для поштових послуг в Україні загалом.