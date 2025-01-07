Пропал без вести в Соледаре - история военного из 30 бригады

Киевлянка Светлана на митинге в знак военнопленных. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Сына Евгения киевлянки Светланы мобилизовали еще в апреле 2022 года. У парня было офицерское звание младшего лейтенанта и получив повестку — он вступил в ряды Сил Обороны. После учебы на полигоне его перевели в 30 отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского.

Евгений пропал без вести через 5 месяцев после призыва — в городе Соледар Донецкой области, в августе 2022 года, рассказала Новини.LIVE его мама Светлана.

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Пропал без вести через 5 месяцев службы

Женщина рассказывает, что, как и многие другие настоящие герои, ее сын также пошел защищать Родину. Мобилизовали его еще в апреле 2022 года. Через 5 месяцев — в августе 2022-го — парень пропал без вести в городе Соледар Донецкой области.

"Пошел уже третий год, как мне о Женечке неизвестно ничего. Но как много наших родных — верю и жду его. Ищем, обращаемся, куда только можно и нельзя, и делаем все возможное и невозможное. Надо искать и верить", — рассказала Светлана.

Известий о возможном пребывании сына в плену окупантов женщине не поступало:

"Но мы должны быть сильными, а что еще нам еще остается делать? Когда он шел на войну— сказал: "Мама, никогда не забывай Бучу, Ирпень, Гостомель. Если не мы, то кто будет защищать?". Конечно, как любая мама, я хотела, чтобы он остался дома, но мне пришлось отпустить его. Он пошел защищать наших детишек, свою семью, семью — всех нас и конечно, нашу Украину, которую он очень любит".

Светлана также поблагодарила всех ребят из Сил Обороны Украины, которые защищают украинскую землю от российских оккупантов.

Напомним, учительница младших классов Алена Кузнецова мобилизовалась в ряды ВСУ в 2022 году. Теперь девушка — санитар-штурмовка в одной из самых известных боевых брига — 47-й отдельной механизированной бригаде.

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