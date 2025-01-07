Зник безвісти у Соледарі - історія військового із 30 бригади

Киянка Світлана на мітингу у знак памʼяті військовополонених. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

Сина Євгена киянки Світлани мобілізували ще у квітні 2022 року. Хлопець мав офіцерське звання молодшого лейтенанта і отримавши повістку — вступив до лав Сил Оборони. Після навчання на полігоні — його перевели до 30 окремої механізованої бригади ім. Костянтина Острозького.

Євген зник безвісти через 5 місяців після призову — у місті Соледар Донецької області, у серпні 2022 року, розповіла Новини.LIVE його мама Світлана.

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Зник безвісти через 5 місяців служби

Жінка розповідає, що як і багато інших справжніх героїв її син також пішов захищати Батьківщину. Мобілізували його ще у квітні 2022 року. Через 5 місяців — у серпні 2022-го — хлопець зник безвісти у місті Соледар на Донеччині.

"Пішов вже третій рік, як мені про Жєнєчку невідомо нічого. Але як багато наших рідних — вірю і чекаю на нього. Шукаємо, звертаємось, куди тільки можна і не можна, і робимо все можливе і неможливе. Треба шукати і вірити", — розповіла Світлана.

Звісток про можливе перебування сина у полоні окупантів жінці не надходило:

"Але маємо бути сильними, бо що нам ще залишається робити?Коли він пішов - сказав: "Мама, ніколи не забувай Бучу, Ірпінь, Гостомель. Якщо не ми, то хто буде захищати?". Звісно, як і будь-яка мама, я хотіла, щоб він залишився вдома, але мені довелося відпустити його. Він пішов захищати наших діточок, свою родину, сімʼю — усіх нас і звісно, нашу Україну, яку він дуже любить".

Світлана також подякувала усім хлопцям і дівчатам із Сил Оборони України, які захищають українську землю від російських окупантів.

Нагадаємо, вчителька молодших класів Альона Кузнєцова мобілізувалася до лав ЗСУ у 2022 році. Тепер дівчина — санітар-штурмовичка в одній із найвідоміших бойових брига — 47-ї окремій механізованій бригаді.

А Сили Спеціальних Операцій зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії, провівши успішну операцію.