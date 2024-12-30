Мобілізація в Україні - історія вчительки із 47-ї бригади - новини

Альона, військова 47 Омбр. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Альона Кузнєцова, вчителька молодших класів, мобілізувалася у 2022 році і стала штурмовичкою однієї із найвідоміших бойових бригад ЗСУ – 47 окрема механізована бригада. Ця бригада в тому числі брала участь в контрнаступі на півдні України влітку-восени 2023 року.

Альона розповіла Новини.LIVE свою історію, як потрапила до лав ЗСУ.

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Дівчина розповідає, що мобілізація була для неї першим етапом потрапити до війська. Мовляв, у воюючій країні жінці стати військовою в ЗСУ досі є проблемою.

"У ТЦК мені махали рукою і казали "до побачення". Я чула у свій бік наративи, що я жінка і це означає, що моє місце на кухні. Думаю, що таким чином шлях військової починався у більшості дівчат. Але я все-таки виборола місце у 47-й бригаді, я стрілець-санітар у складі штурмової групи. І мої перші бойові виходи були саме на Запоріжжі, де наша бригада була першою, хто пробив коридор до Криму", — розповіла дівчина.

Галина Остаповець та Альона Кузнєцова. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Запитую, наскільки посада штурмовички у штурмовій групі є складною професією для жінки.

"Складно жити, коли навколо тебе російська мова і історія, яку намагаються знищити. Але я на своєму досвіді впевнилася: можна навчитися всьому. Звичайний вчитель теж вміє тримати в руках зброю і воювати. Головне — внутрішнє бажання", — відповідає Альона.

Хоча в деяких аспектах, каже Альона, жінкам складніше, але всі ми люди і вміємо пристосовуватися до будь-яких ситуацій. Мовляв, все залежить від поставлених задач. Наприклад, у штурмовиків полегшені плити, а от фізична витривалість — дуже важливо, адже це підвищує рівень виживання.

"Шлях нашої бригади починався складно, бо ми формувалися як бойова бригада на Запоріжжі. Нашою задачею було пробити суходіл на 15 км, і це було дуже складно, адже ворог замінував там кожен квадратний сантиметр. Але, не дивлячись на це, ми все-таки пробили цей коридор і поставили прапор у селі Роботине. Так, втрати були, але, на жаль, на війні без них нікуди. Йдуть найкращі і ті, хто далі мали будувати нашу історію та країну. Але якщо ми не будемо стояти, то ворог із кожним днем буде все ближче і ближче".

Альона Кузнєцова. Фото: Новини.LIVE

Цікавлюся, яку пораду Альона дала би чоловікам, які не наважуються долучитися до Сил Оборони.

"Не знаю, що може бути кращою мотивацією, аніж те, що у тебе заберуть свободу, твою сім’ю та дітей. Але якщо вже ти не хочеш йти у військо, то будь там, де станеш кориснішим. Не всі йдуть у штурмовики. Є багато чоловіків-військових, які обслуговують техніку, і таких нам дуже бракує. Тим більше зараз можна самому знайти собі бригаду, де хочеш служити, і мобілізуватись без ТЦК. А далі все залежить від того, наскільки ти хочеш жити. А це і фізична витривалість, морально-психологічний стан, і звісно, що постійне навчання".

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