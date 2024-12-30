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Как учительница младших классов стала штурмовицей 47 Омбр

30 декабря 2025 06:03
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация в Украине - история учительницы из 47-й бригады - новости
Алена, военная 47 Омбр. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Алена Кузнецова, учительница младших классов, мобилизовалась в 2022 году и стала штурмовицей одной из известнейших боевых бригад ВСУ — 47 отдельнной механизированной бригады. Эта бригада в том числе участвовала в контрнаступлении на юге Украины летом-осенью 2023 года.

Алена рассказала Новини.LIVE свою историю, как попала в ряды ВСУ.

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Девушка рассказывает, что мобилизация была для нее первым этапом попасть в армию. Мол, в воюющей стране женщине стать военной в ВСУ до сих пор проблема.

"В ТЦК мне махали рукой и говорили "до свидания". Я слышала в свою сторону нарративы, что я женщина и это значит, что мое место на кухне. Думаю, что таким образом путь военной начинался у большинства девушек. Но я все-таки завоевала место в 47-й бригаде, я стрелок-санитар в составе штурмовой группы. И мои первые боевые выходы были именно в Запорожье, где наша бригада была первой, кто пробил коридор в Крым", — рассказала девушка.

Военная 47 Омбр
Галина Остаповец и Алена Кузнецова.
Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Спрашиваю, насколько должность штурмовика в штурмовой группе является сложной профессией для женщины.

"Сложно жить, когда вокруг тебя русский язык и история, которую пытаются уничтожить. Но я на своем опыте убедилась: можно научиться всему. Обычный учитель тоже умеет держать в руках оружие и воевать. Главное – внутреннее желание", — отвечает Алена.

Хотя в некоторых аспектах, говорит она, женщинам сложнее, но все мы люди и умеем приспосабливаться к любым ситуациям. Мол, все зависит от поставленных задач. К примеру, у штурмовиков облегчены плиты, а вот физическая выносливость – очень важно, ведь это повышает уровень выживания:

"Путь нашей бригады начинался сложно, мы формировались как боевая бригада на Запорожье. Нашей задачей было пробить сушу на 15 км, и это было очень сложно. Враг заминировал там каждый квадратный сантиметр. Но, несмотря на это, мы все-таки пробили этот коридор и поставили флаг в деревне Работино. Да, потери были, но, к сожалению, на войне без них никуда. Идут лучшие и те, кто дальше должен строить нашу историю и страну".

Военная 47 Омбр
Алена Кузнецова. Фото: Новини.LIVE

Интересуюсь, какой совет Алена дала бы мужчинам, которые не решаются присоединиться к Силам Обороны.

"Не знаю, что может быть лучшей мотивацией, чем то, что у тебя заберут свободу, твою семью и детей. Но если уж ты не хочешь идти в армию, то будь там, где станешь полезным. Не все идут в штурмовики. Есть много мужчин-военных, которые обслуживают иностранную технику, и таких нам очень не хватает. Тем более сейчас можно мобилизироваться и без ТЦК, найти себе бригаду самому. А дальше все зависит от того, насколько ты хочешь жить".

Напомним, по данным Стратком ВСУ, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины поразили объект военно-промышленного комплекса в Ростовской области России. Он связан с производством топлива для баллистики.

По данным культурной и правозащитной общественной организации PEN Ukraine, на фронте погиб украинский поэт-модернист и прозаик из Харькова 34-летний Алексей Безпальцев.

Запорожье армия мобилизация війна штурмовая бригада

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