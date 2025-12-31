Видео
Главная Новости дня Малюк вспомнил успехи СБУ и поздравил украинцев с Новым годом

Малюк вспомнил успехи СБУ и поздравил украинцев с Новым годом

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 20:07
Василий Малюк поздравил украинцев с Новым 2026 годом — обращение
Василий Малюк. Фото: СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк обратился к украинцам с новогодним поздравлением и подытожил еще один год полномасштабной войны. По его словам, 2025-й стал годом уникальных спецопераций, системных ударов по инфраструктуре РФ и жесткого противостояния врагу как на фронте, так и внутри страны.

Поздравление опубликовали в соцсетях СБУ в среду, 31 декабря.

Поздравление Василия Малюка с Новым годом

В своем обращении Малюк поблагодарил сотрудников СБУ и Сил обороны за профессионализм, выдержку и результаты, которые стали возможными несмотря на сверхсложные условия войны.

"Вместе мы прошли еще один военный год. Год выдержки, ответственности и борьбы. Сотни сложных вызовов и испытаний, и одновременно и потрясающих результатов, которые стали возможными благодаря профессионализму сотрудников Службы безопасности Украины", — написал генерал-лейтенант.

Глава СБУ подчеркнул, что 2025 год ознаменовался масштабными спецоперациями, в частности поражением стратегической авиации РФ и атаками на критические объекты врага. Отдельно он отметил роль СБУ на передовой, отметив, что подразделения демонстрируют стабильно высокие боевые результаты.

"2025 год — это уникальная спецоперация "Паутина" и поражение 41 самолета стратегической авиации РФ. Год, когда мы дотянулись до рашистов даже под водой: от подводного взрыва в третий раз пошатнулся Крымский мост, а российская субмарина была поражена Службой прямо в порту Новороссийск. Это год системных ударов по вражеской инфраструктуре, обеспечивающей войну, и боевых "санкций" СБУ против теневого флота рф. Это 12 месяцев отчаянной борьбы на линии боевого соприкосновения, где наши бойцы превращают технику оккупантов в металлолом. И традиционно демонстрируют в этом высокий результат: каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, — на счету именно СБУ", — говорится в поздравлении.

По словам главы СБУ, враг пытался сломать Украину как на поле боя, так и изнутри, но эти попытки потерпели поражение. Завершая обращение, Малюк отметил ценности свободы для украинцев и очертил главную цель государства.

"Этот год продемонстрировал всю силу украинского характера. Потому что для украинцев свобода — не абстрактное понятие. Она является частью нашей идентичности. Поэтому, с Богом в сердце и с верой в светлое будущее, мы продолжим нашу борьбу. В рождественские и новогодние праздники часто загадывают желания. Цель украинцев — устойчивый и справедливый мир. И мы сделаем все, чтобы его обеспечить", — завершил обращение генерал-лейтенант.

Напомним, с новогодним поздравлением к украинцам обратился президент Владимир Зеленский и первая леди.

А также Александр Сырский подвел итоги года и поздравил ВСУ.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
