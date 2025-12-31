Василь Малюк привітав українців з Новим 2026 роком — звернення

Василь Малюк. Фото: СБУ

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк звернувся до українців з новорічним привітанням та підсумував ще один рік повномасштабної війни. За його словами, 2025-й став роком унікальних спецоперацій, системних ударів по інфраструктурі РФ та жорсткого протистояння ворогу як на фронті, так і всередині країни.

Привітання опублікували в соцмережах СБУ в середу, 31 грудня.

Реклама

Читайте також:

Привітання Василя Малюка з Новим роком

У своєму зверненні Малюк подякував співробітникам СБУ та Сил оборони за професіоналізм, витримку й результати, які стали можливими попри надскладні умови війни.

"Разом ми пройшли іще один воєнний рік. Рік витримки, відповідальності та боротьби. Сотні складних викликів і випробувань, та водночас і приголомшливих результатів, які стали можливими завдяки професіоналізму співробітників Служби безпеки України", — написав генерал-лейтенант.

Голова СБУ підкреслив, що 2025 рік ознаменувався масштабними спецопераціями, зокрема ураженням стратегічної авіації РФ і атаками на критичні об'єкти ворога. Окремо він відзначив роль СБУ на передовій, зазначивши, що підрозділи демонструють стабільно високі бойові результати.

"2025 рік — це унікальна спецоперація "Павутина" і ураження 41 літака стратегічної авіації рф. Рік, коли ми дотягнулися до рашистів навіть під водою: від підводного вибуху втретє похитнувся Кримський міст, а російська субмарина була уражена Службою прямо в порту Новоросійськ. Це рік системних ударів по ворожій інфраструктурі, що забезпечує війну, та бойових "санкцій" СБУ проти тіньового флоту рф. Це 12 місяців відчайдушної боротьби на лінії бойового зіткнення, де наші бійці перетворюють техніку окупантів на брухт. І традиційно демонструють у цьому високий результат: кожен шостий танк, уражений Силами оборони України, — на рахунку саме СБУ", — йдеться у привітанні.

За словами голови СБУ, ворог намагався зламати Україну як на полі бою, так і зсередини, але ці спроби зазнали поразки. Завершуючи звернення, Малюк наголосив на цінності свободи для українців та окреслив головну мету держави.

"Цей рік продемонстрував усю силу українського характеру. Бо для українців воля — не абстрактне поняття. Вона є частиною нашої ідентичності. Тому, з Богом у серці та з вірою у світле майбутнє, ми продовжимо нашу боротьбу. У різдвяні та новорічні свята часто загадують бажання. Мета українців — сталий та справедливий мир. І ми зробимо все, щоб його забезпечити", — завершив звернення генерал-лейтенант.

Нагадаємо, з новорічним привітанням до українців звернувся президент Володимир Зеленський та перша леді.

А також Олександр Сирський підбив підсумки року та привітав ЗСУ.