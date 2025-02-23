Покушение на Зеленского, Малюка и Буданова — детали от СБУ

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Российские спецслужбы не спят и продолжают свою разведывательную и подрывную деятельность. За время полномасштабной войны они пытались убить президента Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2025".

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Малюк рассказал, что за три года полномасштабной войны в Украине обнаружили 102 агентурных сети РФ. Среди них есть топовые сети, которые пытались ликвидировать Президента Владимира Зеленского.

"Я приведу несколько примеров. В канун инавгурации Путина, на Пасху они (российские спецслужбы. — Ред.) готовили покушение на главу ГУР Кирилла Буданова и руководили этим всем с Лубянки. А исполнителями были высокопоставленные сотрудники Управления государственной охраны, то есть это те, кто должны были отвечать за охрану должностных лиц, но враг сумел их завербовать. Они были задержаны нами уже на финальной стадии своего замысла", — поделился глава СБУ.

Также в планах ФСБ были убийства и самого председателя СБУ Василия Малюка и атака в киевском гипермаркете французской сети в час-пик.

Напомним, недавно Зеленский рассказал о давлении РФ в начале войны и попытках покушения.

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