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Главная Новости дня Малюк розповів про спроби РФ підірвати будівлю СБУ

Малюк розповів про спроби РФ підірвати будівлю СБУ

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 16:16
Російські спецслужби намагалися влаштувати теракт біля головного офісу СБУ, — Малюк
термінова новина

Російські спецслужби намагалися влаштувати теракт біля головного офісу СБУ на вулиці Володимирській у Києві. ГРУ та ФСБ діють за так званим "диверсійним шумом" — указом, підписаним Путіним ще у 2023 році, який передбачає активізацію терактів на території України.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

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За словами Малюка, СБУ виявила підготовку диверсії. Один із членів групи мав передати валізу з великою кількістю вибухівки своєму спільнику. Однак замість нього сумку забрала молода жінка, яка сіла в таксі й привезла її просто під будівлю СБУ.

"Була одна ситуація, де ми "вели" одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере - ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю -  затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері", — сказав голова СБУ.

Очільник спецлужби додав, що особовий склад СБУ вже давно не дислокується у цій будівлі, однак спроба теракту могла мати серйозні наслідки. 

"Для розуміння: зараз особовий склад тут не дислокується. У нас багато запасних командних пунктів, із зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів — горя ворог міг зробити багато", — підсумував Малюк.

Новина доповнюється...

СБУ теракт Киев ФСБ Василий Малюк Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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