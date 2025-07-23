Обыски у Александра Пивненко — Малюк сделал заявление

Василий Малюк. Фото: кадр из видео

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк высказался об обысках Специализированной антикоррупционной прокуратуры у командующего Национальной гвардии Александра Пивненко. По его словам, половина бойцов опустили оружие, а другие — планировали ехать в Киев.

Об этом Василий Малюк рассказал на брифинге.

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Обыски у Александра Пивненко

"Как вам зайти к командиру Нацгвардии, к Герою Украины, боевому генералу Пивненко с обыском? Вот просто прийти там, где вообще какие-то вопросы третьи и все. Он этого заслуживает? А потом это все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что они сомневаются, что это за командир. А другая половина на Киев захотела ехать", — рассказал Малюк.

По его словам, министр внутренних дел Игорь Клименко объезжал все свои части и проводил с воинами работу.

Малюк отметил, что Пивненко — это мегапрофессиональный, смелый командир, спецназовец, легендарный "Омеговец", который в свое время был "старшим" в Бахмуте Донецкой области.

"И к нему просто пришли, и когда ему докладывали с фронта: "Э, телефончик сюда". Что это за история?" Да нужно было с "проходняка" встречать с пистолетом их, и два магазина там и оставить", — сказал Малюк.

Глава СБУ добавил, что впоследствии руководство САП не объявило ему подозрения.

Напомним, 9 и 10 мая у ряда должностных лиц Национальной гвардии Украины прошли обыски. Впоследствии были отстранены несколько должностных лиц.

А в Нацгвардии отметили, что Пивненко не отстранен и продолжит выполнять свои обязанности.