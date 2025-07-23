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Головна Новини дня Малюк прокоментував обшуки в командувача Нацгвардії Півненка

Малюк прокоментував обшуки в командувача Нацгвардії Півненка

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:38
Обшуки в Олександра Півненка — Малюк зробив заяву
Василь Малюк. Фото: кадр з відео

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк висловився про обшуки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у командувача Національної гвардії Олександра Півненка. За його словами, половина бійців опустили зброю, а інші — планували їхати в Київ.

Про це Василь Малюк розповів на брифінгу.

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Обшуки в Олександра Півненка

"Як вам зайти до командира Нацгвардії, до Героя України, бойового генерала Півненка з обшуком? Ось просто прийти там, де взагалі якісь питання треті і все. Він на це заслуговує? А потім це все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардії опустила зброю, не захотіла виконувати задачі, тому що вони сумніваються, що це за командир. А інша половина на Київ захотіла їхати", — розповів Малюк.

За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко обʼїжджав всі свої частини та проводив з воїнами роботу.

Малюк зауважив, що Півненко — це мегапрофесійний, сміливий командир, спецпризначенець, легендарний "Омегівець, який свого часу був "старшим" у Бахмуті Донецької області.

"І до нього просто прийшли, і коли йому доповідали з фронту: "Е, телефончик сюди". Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазини там і залишити", — сказав Малюк.

Глава СБУ додав, що згодом керівництво САП не оголосило йому підозри.

Нагадаємо, 9 та 10 травня у низки посадовців Національної гвардії України відбулися обшуки. Згодом було відсторонено декілька посадовців.

А в Нацгвардії зазначили, що Півненко не відсторонений та продовжить виконувати свої обовʼязки.

СБУ обшуки САП Василь Малюк Нацгвардія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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