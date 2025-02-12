Макрон назвал объемы производства света во Франции

Макрон сделал заявление по поводу производства света во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна производит больше электроэнергии, чем потребляет. Поэтому он считает, что это делает ее привлекательной для компаний с искусственным интеллектом, которые являются энергозатратными.
Об этом Макрон сказал во время большого саммита в Париже, передает DW.
Выработка электроэнергии во Франции
По словам Макрона, в прошлом году Франция экспортировала 90 тераватт-часов, что позволяет разместить много дата-центров, кроме энергии для собственных компаний и домов.
"Поэтому это очень важно в мире, где мой друг за океаном говорит: "Бури, детка, бури". Здесь бурить не надо. Здесь просто "Включай, детка, включай". Электричество доступно. Можно включать, все готово", — сказал лидер страны.
Также он отметил способность обеспечить массовые, энергоемкие инвестиции в ИИ благодаря производству ядерной энергии. Поэтому Макрон призвал европейские компании "покупать европейское" и работать с местными компаниями, а не с американскими или азиатскими конкурентами.
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