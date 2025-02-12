Макрон назвал объемы производства света во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна производит больше электроэнергии, чем потребляет. Поэтому он считает, что это делает ее привлекательной для компаний с искусственным интеллектом, которые являются энергозатратными.

Об этом Макрон сказал во время большого саммита в Париже, передает DW.

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По словам Макрона, в прошлом году Франция экспортировала 90 тераватт-часов, что позволяет разместить много дата-центров, кроме энергии для собственных компаний и домов.

"Поэтому это очень важно в мире, где мой друг за океаном говорит: "Бури, детка, бури". Здесь бурить не надо. Здесь просто "Включай, детка, включай". Электричество доступно. Можно включать, все готово", — сказал лидер страны.

Также он отметил способность обеспечить массовые, энергоемкие инвестиции в ИИ благодаря производству ядерной энергии. Поэтому Макрон призвал европейские компании "покупать европейское" и работать с местными компаниями, а не с американскими или азиатскими конкурентами.

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