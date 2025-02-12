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Макрон зробив заяву щодо виробництва електроенергії у Франції

12 лютого 2025 09:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Макрон назвав об'єми виробництва світла у Франції
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна виробляє більше електроенергії, аніж споживає. Тому він вважає, що це робить її привабливою для компаній зі штучним інтелектом, які є енергозатратними.

Про це Макрон сказав під час великого саміту в Парижі, передає DW.

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За словами Макрона, минулого року Франція експортувала 90 терават-годин, що дозволяє розмістити багато дата-центрів, окрім енергії для власних компаній та домівок.

"Тож це дуже важливо у світі, де мій друг за океаном каже: "Бури, крихітко, бури". Тут бурити не треба. тут просто "Вмикай, крихітко, вмикай". Електрика доступна. Можна вмикати, все готово", — сказав лідер країни. 

Також він зауважив на здатності забезпечити масові, енергомісткі інвестиції в ШІ завдяки виробництву ядерної енергії. Тому Макрон закликав європейські компанії "купувати європейське" і працювати з місцевими компаніями, а не з американськими чи азійськими конкурентами.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, скільки у Франції коштує електроенергія, чому люди відмовляються від опалення газом, і чи прийнятними є для них ціни на комунальні послуги. 

А в Україні почав діяти новий пільговий тариф на світло. У Міненергетики пояснили, як це працюватиме.

Франція електроенергія штучний інтелект виробництво світло
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