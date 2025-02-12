Макрон назвав об'єми виробництва світла у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна виробляє більше електроенергії, аніж споживає. Тому він вважає, що це робить її привабливою для компаній зі штучним інтелектом, які є енергозатратними.

Про це Макрон сказав під час великого саміту в Парижі, передає DW.

Читайте також:

Вироблення електроенергії у Франції

За словами Макрона, минулого року Франція експортувала 90 терават-годин, що дозволяє розмістити багато дата-центрів, окрім енергії для власних компаній та домівок.

"Тож це дуже важливо у світі, де мій друг за океаном каже: "Бури, крихітко, бури". Тут бурити не треба. тут просто "Вмикай, крихітко, вмикай". Електрика доступна. Можна вмикати, все готово", — сказав лідер країни.

Також він зауважив на здатності забезпечити масові, енергомісткі інвестиції в ШІ завдяки виробництву ядерної енергії. Тому Макрон закликав європейські компанії "купувати європейське" і працювати з місцевими компаніями, а не з американськими чи азійськими конкурентами.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, скільки у Франції коштує електроенергія, чому люди відмовляються від опалення газом, і чи прийнятними є для них ціни на комунальні послуги.

А в Україні почав діяти новий пільговий тариф на світло. У Міненергетики пояснили, як це працюватиме.