Макрон назвал войну РФ против Украины угрозой для Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Elysée

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал войну Российской Федерации против Украины угрозой безопасности и единства французскому государству. Он призвал другие страны-члены Европейского Союза укрепить оборону.

Об этом Макрон заявил в своем новогоднем поздравлении к французской нации.

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Французский лидер отметил, что война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке не являются отдаленными проблемами. В связи с этим ЕС должен укрепить оборону.

"Террористические атаки в Европе и по соседству с нами показывают, что нашу безопасность и должное функционирование наших демократий никогда нельзя воспринимать как должное", — отметил Макрон.

Президент призвал страны ЕС брать больше ответственности за свою безопасность. По его словам, Франция и дальше продолжит инвестировать в оборону ради гарантии своего суверенитета.

Также Макрон подчеркнул, что Европа должна прекратить делегировать свою безопасность и оборону другим государствам, в том числе США, и инвестировать в военное перевооружение.

Также в канун Нового года Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства подвел итоги и рассказал о планах на 2025 год.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины подытожили боевую работу, которую провели в течение 2024 года. Всего над Украиной удалось сбить более 1300 ракет разных типов.