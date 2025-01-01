Макрон назвав війну РФ проти України загрозою для Франції

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Elysée

Президент Франції Емманюель Макрон назвав війну Російської Федерації проти України загрозою безпеці та єдності французької держави. Він закликав інші країни-члени Європейського Союзу зміцнити оборону.

Про це Макрон заявив у своєму новорічному привітанні до французької нації.

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Французький лідер зазначив, що війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході не є віддаленими проблемами. Через це ЄС має зміцнити оборону.

"Терористичні атаки в Європі та по сусідству з нами показують, що нашу безпеку і належне функціонування наших демократій ніколи не можна сприймати як належне", — зазначив Макрон.

Президент закликав країни ЄС брати більше відповідальності за власну безпеку. За його словами, Франція і надалі продовжить інвестувати в оборону задля гарантії свого суверенітету.

Також Макрон підкреслив, що Європа має припинити делегувати свою безпеку та оборону іншим державам, зокрема США, та інвестувати у військове переозброєння.

Також напередодні Нового року Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави підбив підсумки та розповів про плани на 2025 рік.

Нагадаємо, у Повітряних силах Збройних сил України підсумували бойову роботу, яку провели протягом 2024 року. Загалом над Україною вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.