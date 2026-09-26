Эммануэль Макрон заявил, что не исключает третьего президентского срока

Макрон заявил, что не исключает третьего президентского срока
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности возвращения на пост главы государства по истечении своего нынешнего срока. В то же время он отметил, что согласно Конституции Франции он не может баллотироваться на третий срок подряд, поэтому в 2027 году страну возглавит другой президент.
Об этом он сообщил в комментарии Variety, сообщает Новини.LIVE.
Что сказал Макрон о третьем сроке
Эммануэль Макрон заявил, что завершит свой нынешний президентский срок в мае 2027 года, после чего французы изберут нового главу государства.
"Давайте будем откровенны: согласно нашей конституции, у вас есть право на два срока подряд. Поэтому я завершу свой срок в мае следующего года, а французский народ выберет кого-то другого", — сказал Макрон на саммите Люмьера.
Президент Франции Эммануэль Макрон о том, будет ли он когда-нибудь баллотироваться на третий срок:
«Давайте проясним: согласно нашей конституции, вы имеете право на два срока подряд. Поэтому я завершу свой срок в мае следующего года, а французский народ изберет кого-то другого», — сказал он на саммите Люмьера.… pic.twitter.com/vuvirVYw59— Variety (@Variety) 25 сентября 2026Читайте также:
В то же время президент Франции не исключил возможности возвращения на пост в будущем.
"Но я ничего не исключаю. Возвращение — дело довольно необычное, но посмотрим. Жизнь изобретательна, порой даже больше, чем фильмы", — заявил он.
Макрон на посту президента Франции
Эммануэль Макрон стал президентом Франции 14 мая 2017 годапосле победы на президентских выборах. 7 мая 2022 года он официально вступил в свой второй срок на этом посту.
По состоянию на сентябрь 2026 года Макрон занимает пост президента более девяти лет. Его нынешний срок заканчивается в мае 2027 года.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к введению моратория на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Он также выступил за введение моратория в Черном море для возобновления поставок зерна и снижения рисков для продовольственной безопасности.
Кроме того, Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский обсудил с Макроном зимнюю поддержку Украины и производство ракет и систем противовоздушной обороны непосредственно в Украине. Речь шла, в частности, о поставках дополнительных комплексов SAMP/T и программе FREYJA.