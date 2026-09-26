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Главная Новости дня Макрон заявил, что не исключает третьего президентского срока

Макрон заявил, что не исключает третьего президентского срока

Ua ru
26 сентября 2026 19:50
Эммануэль Макрон заявил, что не исключает третьего президентского срока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности возвращения на пост главы государства по истечении своего нынешнего срока. В то же время он отметил, что согласно Конституции Франции он не может баллотироваться на третий срок подряд, поэтому в 2027 году страну возглавит другой президент.

Об этом он сообщил в комментарии Variety, сообщает Новини.LIVE.

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Что сказал Макрон о третьем сроке

Эммануэль Макрон заявил, что завершит свой нынешний президентский срок в мае 2027 года, после чего французы изберут нового главу государства.

"Давайте будем откровенны: согласно нашей конституции, у вас есть право на два срока подряд. Поэтому я завершу свой срок в мае следующего года, а французский народ выберет кого-то другого", — сказал Макрон на саммите Люмьера.

В то же время президент Франции не исключил возможности возвращения на пост в будущем.

"Но я ничего не исключаю. Возвращение — дело довольно необычное, но посмотрим. Жизнь изобретательна, порой даже больше, чем фильмы", — заявил он.

Макрон на посту президента Франции

Эммануэль Макрон стал президентом Франции 14 мая 2017 годапосле победы на президентских выборах. 7 мая 2022 года он официально вступил в свой второй срок на этом посту.

По состоянию на сентябрь 2026 года Макрон занимает пост президента более девяти лет. Его нынешний срок заканчивается в мае 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к введению моратория на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Он также выступил за введение моратория в Черном море для возобновления поставок зерна и снижения рисков для продовольственной безопасности.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский обсудил с Макроном зимнюю поддержку Украины и производство ракет и систем противовоздушной обороны непосредственно в Украине. Речь шла, в частности, о поставках дополнительных комплексов SAMP/T и программе FREYJA.

Франция выборы Эммануэль Макрон политики президент
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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