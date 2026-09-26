Еммануель Макрон заявив, що не виключає третій президентський термін

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості повернення на посаду глави держави після завершення свого нинішнього терміну. Водночас він зазначив, що за Конституцією Франції не може балотуватися на третій термін поспіль, тому у 2027 році країну очолить інший президент.

Про це він повідомив в коментарі Variety, інформує Новини.LIVE.

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Що сказав Макрон про третій термін

Еммануель Макрон заявив, що завершить свій нинішній президентський термін у травні 2027 року, після чого французи оберуть нового главу держави.

"Давайте будемо відвертими: згідно з нашою конституцією, ви маєте право на два терміни поспіль. Тож я завершу свій термін наступного травня, а французький народ обере когось іншого", — сказав Макрон на саміті Люм’єра.

French President Emmanuel Macron on if he would run for a third mandate one day:



"Let’s be clear: under our constitution, you are entitled to two consecutive terms. So I will finish my term next May, and the French people will elect somebody else," he said at the Lumière Summit.… pic.twitter.com/vuvirVYw59 Читайте також: September 25, 2026

Водночас президент Франції не виключив можливості повернення на посаду в майбутньому.

"Але я нічого не виключаю. Повернення досить незвичайне, але побачимо. Життя винахідливе, іноді більше, ніж фільми", — заявив він.

Макрон на посаді президента Франції

Еммануель Макрон став президентом Франції 14 травня 2017 року після перемоги на президентських виборах. 7 травня 2022 року він офіційно вступив у свій другий термін на посаді.

Станом на вересень 2026 року Макрон перебуває на посаді президента понад дев’ять років. Його нинішній термін завершується у травні 2027 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон закликав до мораторію на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Він також виступив за мораторій у Чорному морі для відновлення поставок зерна та зменшення ризиків для продовольчої безпеки.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський обговорив із Макроном зимову підтримку України та виробництво ракет і систем протиповітряної оборони безпосередньо в Україні. Йшлося, зокрема, про постачання додаткових комплексів SAMP/T та програму FREYJA.