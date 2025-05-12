Перемирие в Украине — Макрон установил для РФ дедлайн

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон установил для России дедлайн по предложению перемирия. Сегодня, 12 мая, он проведет очередные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Об этом пишет издание Le Figaro.

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Макрон рассказал, что сегодня проведет разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, поскольку предложение США и ЕС для России о перемирии на 30 дней действует только до вечера 12 мая.

"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно", — сказал французский лидер журналистам.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что важно быть благоразумными. По его словам, или РФ настроена серьезно и готова сотрудничать для мира, или против нее вводят больше санкций.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что режим тишины может начаться уже с 12 мая. Украина готова полностью прекратить огонь.

В то же время в России нагло отреагировали на такое условие. У Путина заявили, что Москва не боится санкций и знает, что в таких случаях делать.

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