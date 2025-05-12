Перемир'я в Україні — Макрон встановив для РФ дедлайн

Макрон встановив дедлайн для РФ для припинення вогню
Президент Франції Еммануель Макрон встановив для Росії дедлайн щодо пропозиції перемир'я. Сьогодні, 12 травня, він проведе чергові переговори з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Про це пише видання Le Figaro.
Дедлайн для РФ щодо перемир'я
Макрон розповів, що сьогодні проведе розмову з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, оскільки пропозиція США та ЄС для Росії щодо перемир'я на 30 днів діє лише до вечора 12 травня.
"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", — сказав французький лідер журналістам.
Крім того, Макрон наголосив, що важливо бути розсудливими. За його словами, або РФ налаштована серйозно і готова співпрацювати для миру, або проти неї запроваджують більше санкцій.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня. Україна готова повністю припинити вогонь.
Водночас в Росії нахабно відреагували на таку умову. У Путіна заявили, що Москва не боїться санкцій і знає, що в таких випадках робити.
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