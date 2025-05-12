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Макрон встановив дедлайн для РФ для припинення вогню

12 травня 2025 16:51
Карина Приходько - Редактор
Перемир'я в Україні — Макрон встановив для РФ дедлайн
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Франції Еммануель Макрон встановив для Росії дедлайн щодо пропозиції перемир'я. Сьогодні, 12 травня, він проведе чергові переговори з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це пише видання Le Figaro

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Макрон розповів, що сьогодні проведе розмову з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, оскільки пропозиція США та ЄС для Росії щодо перемир'я на 30 днів діє лише до вечора 12 травня. 

"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", — сказав французький лідер журналістам.

Крім того, Макрон наголосив, що важливо бути розсудливими. За його словами, або РФ налаштована серйозно і готова співпрацювати для миру, або проти неї запроваджують більше санкцій. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня. Україна готова повністю припинити вогонь.

Водночас в Росії нахабно відреагували на таку умову. У Путіна заявили, що Москва не боїться санкцій і знає, що в таких випадках робити. 

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