Перемир'я в Україні — Макрон встановив для РФ дедлайн

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: ОП

Президент Франції Еммануель Макрон встановив для Росії дедлайн щодо пропозиції перемир'я. Сьогодні, 12 травня, він проведе чергові переговори з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це пише видання Le Figaro.

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Дедлайн для РФ щодо перемир'я

Макрон розповів, що сьогодні проведе розмову з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, оскільки пропозиція США та ЄС для Росії щодо перемир'я на 30 днів діє лише до вечора 12 травня.

"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", — сказав французький лідер журналістам.

Крім того, Макрон наголосив, що важливо бути розсудливими. За його словами, або РФ налаштована серйозно і готова співпрацювати для миру, або проти неї запроваджують більше санкцій.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня. Україна готова повністю припинити вогонь.

Водночас в Росії нахабно відреагували на таку умову. У Путіна заявили, що Москва не боїться санкцій і знає, що в таких випадках робити.

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