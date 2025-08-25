Видео
Макрон поздравил Украину с праздником на украинском языке

Макрон поздравил Украину с праздником на украинском языке

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 06:20
Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости Украины на украинском языке
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Вчера Украина отмечала свою 34-ю годовщину независимости. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нашу страну с праздником на украинском языке.

Соответствующее сообщение Макрон разместил на своей странице в соцсети Х.

Читайте также:

Макрон поздравил Украину на украинском языке

"У цей День незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії", — пишет президент Франции.

Он отметил, что сегодня украинцы продолжают бороться за свою суверенность, свободу и наши общие ценности в безопасности континента.

"Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами — сьогодні і завтра", — добавил Макрон.

Макрон привітав Україну зі святом на українській мові - фото 1
Пост Макрона. Фото: скриншот из соцсети Х

Напомним, что вчера мы писали о трех интересных фактах о Дне Независимости Украины. В частности, почему празднование было перенесено, когда состоялся первый военный парад, и в каком году в Украину прибыл глава Кремля Владимир Путин в честь Дня Независимости.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, что для них значит День Независимости Украины.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
