Макрон привітав українців з Днем Незалежності України українською мовою

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Вчора Україна відзначала свою 34-ту річницю незалежності. У зв'язку з цим президент Франції Еммануель Макрон привітав нашу країну за святом на українській мові.

Відповідний допис Макрон розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Реклама

Читайте також:

Макрон привітав Україну української мовою

"У цей День незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії", — пише президент Франції.

Він зазначив, що сьогодні українці продовжують боротися за свою суверенність, свободу та наші спільні цінності в безпеку континенту.

"Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами — сьогодні і завтра", — додав Макрон.

Пост Макрона. Фото: скриншот з соцмережі Х

Нагадаємо, що вчора ми писали про три цікаві факти щодо Дня Незалежності України. Зокрема, чому святкування було перенесено, коли відбувся перший військовий парад, і в якому році до України прибув глава Кремля Володимир Путін на честь Дня Незалежності.

Крім того, журналісти Новини.LIVE поцікавилися у одеситів, що для них означає День Незалежності України.