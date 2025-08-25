Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Макрон привітав Україну зі святом на українській мові

Макрон привітав Україну зі святом на українській мові

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 06:20
Макрон привітав українців з Днем Незалежності України українською мовою
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Вчора Україна відзначала свою 34-ту річницю незалежності. У зв'язку з цим президент Франції Еммануель Макрон привітав нашу країну за святом на українській мові.

Відповідний допис Макрон розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Макрон привітав Україну української мовою

"У цей День незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії", — пише президент Франції.

Він зазначив, що сьогодні українці продовжують боротися за свою суверенність, свободу та наші спільні цінності в безпеку континенту.

"Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами — сьогодні і завтра", — додав Макрон.

Макрон привітав Україну зі святом на українській мові - фото 1
Пост Макрона. Фото: скриншот з соцмережі Х

Нагадаємо, що вчора ми писали про три цікаві факти щодо Дня Незалежності України. Зокрема, чому святкування було перенесено, коли відбувся перший військовий парад, і в якому році до України прибув глава Кремля Володимир Путін на честь Дня Незалежності.

Крім того, журналісти Новини.LIVE поцікавилися у одеситів, що для них означає День Незалежності України.

Емманюель Макрон День Незалежності привітання війна в Україні свято День Незалежності 2025
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації