Путін на Майдані, парад в Києві — цікаві факти про День Незалежності України

День Незалежності України 2019. Фото: Reuters

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 34-ту річницю незалежності. Наразі через війну країна не може відзначати цю дату з повноцінними урочистостями, однак в нашій історії є багато епізодів, які варто згадати щодо цього свята.

Новини.LIVE згадало три цікаві факти, які стосуються Дня незалежності України.

Цікаві факти про День Незалежності України

Україна в якості незалежної держави продовжує жити вже понад три десятки років. За цей час багато що сталося, з'явилось нове покоління, і далеко не всі знають, що свято Дня незалежності було перенесено, а російський диктатор Володимир Путін був в центрі Києва та дивився військовий парад.

Детальніше про топ 3 цікавих фактів, розповідаємо нижче

Зміна дати святкування Дня Незалежності

Чи знали ви, що перший День Незалежності України святкували не 24 серпня, а 16 липня? Так-так, все вірно.

У 1990 році Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України — це сталося 16 липня 1990 року. Тоді ж було вирішено відзначати День незалежності саме 16 липня, оскільки декларація вперше юридично закріпила право України на самостійність.

Проте далі події розвивалися дуже стрімко:

19 серпня 1991 року в Москві відбувся путч ДКНС;

24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності України. Цей документ фактично зробив нашу країну незалежною;

у грудні 1991 року на всеукраїнському референдумі більшість громадян підтвердили рішення про незалежність.

Так, у 1992 році Верховна Рада вирішила перенести святкування Дня незалежності з 16 липня на 24 серпня, оскільки саме ця дата пов'язана з реальним набуттям незалежності, а не лише з декларацією про суверенітет.

Перший військовий парад

Перший військовий парад у Києві. Фото: з відкритих джерел

До 1994 року українці вже звикли святкувати День Незалежності і почали масштабувати цей процес. Зокрема, тепер масові гуляння, святкові концерти та салюти відбувалися по всій країні, а Києві у 1994 вперше провели військовий парад.

Проте, цей парад був без військової техніки, в ній взяли участь лише військові. По-перше, тоді у України вже з'явились власні збройні сили (хоч і сформовані на базі радянських). По-друге, Україна у 1994 підписала Будапештський меморандум, офіційно відмовившись від ядерною зброї.

Перший президент України Леонід Кравчук прагнув підкреслили, що наша країна - без'ядерна позаблокова держава. Тобто — незалежна та мирна країна, яка не є загрозою для сусідів.

Після цього паради в Україні проводилися не щороку, а в переважно "ювілейні" чи якісь важливі дати. Проте виключенням є 2001 рік. До нього ми ще повернемося.

У 2014 році, коли РФ здійснила вторгнення в Україну, у Києві вперше на Хрещатику за довгі роки показали військову техніку, яка потім поїхала прямо в зону АТО. У наступні два роки паради теж були, а у 2018 році - відбувся масштабний парад з участю країн-партнерів НАТО.

У 2019 році новообраний президент України Володимир Зеленський скасував парад, але водночас був "Марш єдності" без техніки, у більш цивільному форматі. Наступного року офіційного параду не було, лише святкові заходи та авіашоу.

Проте у 2021 році дуже великий парад відбувався як в Києві, так і в Одесі, Харкові та Дніпрі. На параді були продемонстровані розробки української техніки і не тільки.

Після 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, паради в Києві не проводяться.

Путін в Києві та "Мрія" у небі

У 2001 році Україна масштабно святкувала незалежність, оскільки це був вже десятий День Незалежності.

Тоді у параді участь взяли 6500 військових, причому частина з них були у козацькій формі. Також по центру Києва проїхали 173 одиниці техніки, а безпосередньо над столицею пролетіли АН-124 "Руслан" і відомий на весь світ український літак "АН-225".

Тоді ж за прольотом найбільшого вантажного літака спостерігала людина, яка у 2022 році його знищить. Мова йде про тоді ще "нового президента Росії" Володимира Путіна. Його запросили на урочистості разом із польським президентом Олександром Квасневським та президентом Македонії Борисом Трайковським.

