Путин на Майдане, парад в Киеве — интересные факты о Дне Независимости Украины

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 34-ю годовщину независимости. Сейчас из-за войны страна не может отмечать эту дату с полноценными торжествами, однако в нашей истории есть много эпизодов, которые стоит вспомнить относительно этого праздника.

Новини.LIVE вспомнило три интересных факта, которые касаются Дня независимости Украины.

Интересные факты о Дне Независимости Украины

Украина в качестве независимого государства продолжает жить уже более трех десятков лет. За это время многое произошло, появилось новое поколение, и далеко не все знают, что праздник Дня независимости был перенесен, а российский диктатор Владимир Путин был в центре Киева и смотрел военный парад.

Подробнее о топ 3 интересных фактов, рассказываем ниже

Изменение даты празднования Дня Независимости

Знали ли вы, что первый День Независимости Украины праздновали не 24 августа, а 16 июля? Да-да, все верно.

В 1990 году Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины — это произошло 16 июля 1990 года. Тогда же было решено отмечать День независимости именно 16 июля, поскольку декларация впервые юридически закрепила право Украины на самостоятельность.

Однако дальше события развивались очень стремительно:

19 августа 1991 года в Москве состоялся путч ГКЧП;

24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости Украины. Этот документ фактически сделал нашу страну независимой;

в декабре 1991 года на всеукраинском референдуме большинство граждан подтвердили решение о независимости.

Так, в 1992 году Верховная Рада решила перенести празднование Дня независимости с 16 июля на 24 августа, поскольку именно эта дата связана с реальным обретением независимости, а не только с декларацией о суверенитете.

Первый военный парад

Первый военный парад в Киеве. Фото: из открытых источников

К 1994 году украинцы уже привыкли праздновать День Независимости и начали масштабировать этот процесс. В частности, теперь массовые гуляния, праздничные концерты и салюты происходили по всей стране, а в Киеве в 1994 впервые провели военный парад.

Однако, этот парад был без военной техники, в ней приняли участие только военные. Во-первых, тогда у Украины уже появились собственные вооруженные силы (хотя и сформированные на базе советских). Во-вторых, Украина в 1994 подписала Будапештский меморандум, официально отказавшись от ядерного оружия.

Первый президент Украины Леонид Кравчук стремился подчеркнуть, что наша страна — безъядерное внеблоковое государство. То есть — независимая и мирная страна, которая не является угрозой для соседей.

После этого парады в Украине проводились не ежегодно, а в преимущественно "юбилейные" или какие-то важные даты. Однако исключением является 2001 год. К нему мы еще вернемся.

В 2014 году, когда РФ осуществила вторжение в Украину, в Киеве впервые на Крещатике за долгие годы показали военную технику, которая затем поехала прямо в зону АТО. В последующие два года парады тоже были, а в 2018 году — состоялся масштабный парад с участием стран-партнеров НАТО.

В 2019 году новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отменил парад, но в то же время был "Марш единства" без техники, в более гражданском формате. В следующем году официального парада не было, только праздничные мероприятия и авиашоу.

Однако в 2021 году очень большой парад проходил как в Киеве, так и в Одессе, Харькове и Днепре. На параде были продемонстрированы разработки украинской техники и не только.

После 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, парады в Киеве не проводятся.

Путин в Киеве и "Мрія" в небе

В 2001 году Украина масштабно праздновала независимость, поскольку это был уже десятый День Независимости.

Тогда в параде участие приняли 6500 военных, причем часть из них были в казацкой форме. Также по центру Киева проехали 173 единицы техники, а непосредственно над столицей пролетели АН-124 "Руслан" и известный на весь мир украинский самолет "АН-225".

Тогда же за пролетом крупнейшего в мире грузового самолета наблюдал человек, который в 2022 году его уничтожит. Речь идет о тогда еще "новом президенте России" Владимире Путине. Его пригласили на торжества вместе с польским президентом Александром Квасьневским и президентом Македонии Борисом Трайковским.

