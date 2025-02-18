Макрон поговорил с Трампом и Зеленским о войне в Украине и безопасности в Европе

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а после, с украинским президентом Владимиром Зеленским. Два телефонных звонка состоялись после встречи Макрона с лидерами нескольких государств Европы.

Об этом глава он сообщил в соцсети Х.

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Французский президент отметил, что все стороны намерены достичь долгосрочного мира.

"Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев", — говорится в сообщении.

Макрон добавил, что в ином случае есть риск того, что это прекращение огня закончится как Минские соглашения.

"Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключ", — подчеркнул президент Франции.

Также он сказал, что европейцы должны лучше, больше и сообща инвестировать в свою безопасность и оборону. Причем как сегодня, так и в будущем.

"С этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки дня по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности. Работа будет продолжаться на основе предложений Европейской комиссии, как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону", — сказано в посте.

Макрон отметил, что данная повестка была определена в 2022 году на Версальском саммите, и ее нужно просто выполнить.

"Решения, действия, согласованность. Быстро. Я продолжу эти обсуждения в ближайшие дни", — резюмировал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил разговор с Макроном. Глава украинского государства сообщил, что он обсудил с французским лидером глобальную ситуацию, ситуацию в Европе, а также гарантии безопасности для Украины.

Также мы писали, что в понедельник, 17 февраля, в Париже состоялся саммит лидеров европейских стран, в ходе которого обсуждалась выработка единой позиции по поводу реакции на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией. В частности, в ходе встречи премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности отправить свои войска в Украину вместе с другими странами, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом другие государства были против такой идеи, в связи с чем возник спор.