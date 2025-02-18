Макрон поговорив із Трампом і Зеленським про війну в Україні та безпеку в Європі

Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, а після, з українським президентом Володимиром Зеленським. Два телефонні дзвінки відбулися після зустрічі Макрона з лідерами кількох держав Європи.

Про це глава він повідомив у соцмережі Х.

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Французький президент зазначив, що всі сторони мають намір досягти довгострокового миру.

"Ми прагнемо міцного і довгострокового миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія повинна припинити свою агресію, і це повинно супроводжуватися міцними і надійними гарантіями безпеки для українців", — йдеться в повідомленні.

Макрон додав, що в іншому випадку є ризик того, що це припинення вогню закінчиться як Мінські угоди.

"Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ", — підкреслив президент Франції.

Також він наголосив, що європейці мають краще, більше і спільно інвестувати у свою безпеку та оборону. Причому як сьогодні, так і в майбутньому.

"З цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. Робота триватиме на основі пропозицій Європейської комісії, як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону", — йдеться в пості.

Макрон зазначив, що цей порядок денний було визначено 2022 року на Версальському саміті, і його потрібно просто виконати.

"Рішення, дії, узгодженість. Швидко. Я продовжу ці обговорення найближчими днями", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський також підтвердив розмову з Макроном. Глава української держави повідомив, що він обговорив із французьким лідером глобальну ситуацію, ситуацію в Європі, а також гарантії безпеки для України.

Також ми писали, що в понеділок, 17 лютого, в Парижі відбувся саміт лідерів європейських країн, під час якого обговорювалася єдина позиція щодо реакції на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. Зокрема, під час зустрічі прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити свої війська в Україну разом з іншими країнами, якщо буде досягнуто мирної угоди. При цьому інші держави були проти такої ідеї, у зв'язку з чим виникла суперечка.