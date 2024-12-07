График отключения света 8 декабря от Укрэнерго

Ремонтные работы по линии электропередач. Фото: ДТЭК

В воскресенье, 8 декабря, в Украине все еще будут действовать графики ограничения поставок электроэнергии. Продолжительность отключений значительно сократилась.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Согласно информации от энергетиков, ограничения электроснабжения будут применены только в определенное время:

для бытовых потребителей с 14:00 до 18:00 — одна очередь отключений

для промышленности и бизнеса применят графики ограничения мощности с 09:00 до 19:00.

Энергетики продолжают восстановительные работы после массированной атаки на энергосистему 28 ноября, что позволяет постепенно улучшать ситуацию. Ремонтные работы продолжаются, а время применения и объем отключений могут изменяться.

"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго в Telegram

Ранее мы сообщали, что Украину могут поделить на три энергозоны. Так в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света.

Тем временем российские военные продолжают атаковать энергообъекты Украины. В Тернополе попали в энергетическую инфраструктуру.