Графік відключення світла 8 грудня від Укренерго

Майже без відключень — Укренерго показало графіки на завтра
У неділю, 8 грудня, в Україні все ще будуть діяти графіки обмеження постачання електроенергії. Тривалість відключень значно скоротили.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла в Україні 8 грудня
Згідно з інформацією від енергетиків, обмеження електропостачання будуть застосовані лише у визначений час:
- для побутових споживачів з 14:00 до 18:00 — одна черга відключень
- для промисловості та бізнесу застосують графіки обмеження потужності з 09:00 до 19:00.
Енергетики продовжують відновлювальні роботи після масованої атаки на енергосистему 28 листопада, що дозволяє поступово поліпшувати ситуацію. Ремонтні роботи тривають, а час застосування та обсяг відключень можуть змінюватися.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Україну можуть поділити на три енергозони. Так, у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла.
Тим часом російські військові продовжують атакувати енергооб'єкти України. У Тернополі влучили в енергетичну інфраструктуру.
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