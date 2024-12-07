Графік відключення світла 8 грудня від Укренерго

Ремонтні роботи на лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У неділю, 8 грудня, в Україні все ще будуть діяти графіки обмеження постачання електроенергії. Тривалість відключень значно скоротили.

Про це повідомили в Укренерго.

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Згідно з інформацією від енергетиків, обмеження електропостачання будуть застосовані лише у визначений час:

для побутових споживачів з 14:00 до 18:00 — одна черга відключень

для промисловості та бізнесу застосують графіки обмеження потужності з 09:00 до 19:00.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи після масованої атаки на енергосистему 28 листопада, що дозволяє поступово поліпшувати ситуацію. Ремонтні роботи тривають, а час застосування та обсяг відключень можуть змінюватися.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укренерго в Telegram

Раніше ми повідомляли, що Україну можуть поділити на три енергозони. Так, у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла.

Тим часом російські військові продовжують атакувати енергооб'єкти України. У Тернополі влучили в енергетичну інфраструктуру.