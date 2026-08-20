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Главная Новости дня Майор ДШВ обогатился на 26 млн грн и уклонялся от службы

Майор ДШВ обогатился на 26 млн грн и уклонялся от службы

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Дата публикации 20 августа 2026 10:51
Майор ДШВ незаконно обогатился на 26 млн грн
Задержанный майор ДШВ. Фото: Офис генерального прокурора

Майора десантно-штурмовых войск ВСУ и его подчиненного будут судить по ряду уголовных правонарушений. По данным следствия, военнослужащий получил 10 тысяч долларов за подмену продуктов для военных, 83 суток уклонялся от службы и приобрел необоснованные активы на сумму 26,2 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, информирует Новини.LIVE.

Майор получил 10 тысяч долларов за подмену продуктов

По данным следствия, в июне 2025 года начальник продовольственной службы одной из воинских частей ДШВ получил от подчиненной 10 тысяч долларов США.

Майор ДШВ збагатився на 26 млн грн і ухилявся від служби - фото 1
Незаконно полученные средства. Фото: Офис Генпрокурора

За эти средства он должен был использовать служебное положение для подмены продуктов питания, предназначенных для военнослужащих. Вместо помидоров поставляли огурцы, а вместо яблок — апельсины. При этом в документах указывались другие наименования продукции.

Подчиненной майора инкриминируют предоставление неправомерной выгоды.

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Майор ДШВ приобрел активы на сумму 26 млн грн

Следствие также установило, что в 2023–2025 годах майор приобрел активы общей стоимостью 26,2 млн грн, законность происхождения которых он не подтвердил. Среди них: автомобиль BMW X6 M; две квартиры в Днепре; парковочное место; право долгосрочной аренды объекта на Бали; брендовая одежда и аксессуары.

Майор ДШВ збагатився на 26 млн грн і ухилявся від служби - фото 2
Изъятое имущество. Фото: Офис генерального прокурора

Кроме того, военнослужащий потратил около 4,1 млн грн на поездки в Перу, США, Японию, ОАЭ, Колумбию, на Гавайи, Бора-Бора и в Аргентину, а также на круиз в Антарктиду. В декларации за 2023 год он не указал расходы на сумму 8,9 млн грн, а за 2024 год — на 18,2 млн грн.

Майор ДШВ збагатився на 26 млн грн і ухилявся від служби - фото 3
Задержан во время отдыха за границей. Фото: Офис генерального прокурора

Майор 83 суток уклонялся от службы

Согласно материалам дела, в течение 2024–2025 годов майор в течение 83 суток уклонялся от прохождения военной службы в условиях военного положения.

После зарубежных отпусков он сообщал командованию о якобы возвращении в воинскую часть, хотя фактически еще находился за пределами Украины. В других случаях без законных оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях.

Майор ДШВ збагатився на 26 млн грн і ухилявся від служби - фото 4
Изъятые средства. Фото: Офис генерального прокурора

Из-за этого ему безосновательно начислили более 549 тысяч гривен денежного довольствия и дополнительного вознаграждения.

В ходе обысков у майора изъяли более 51 тысячи долларов, 2,1 тысячи евро и 201 тысячу гривен, документы на недвижимость и автомобили, а также коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн грн. Также правоохранители обнаружили долговые расписки на 120 тысяч долларов.

Майора задержали 5 февраля 2026 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а его подчиненной — личное обязательство.

Обвинительные акты уже направлены в суд. Майору грозит до 10 лет лишения свободы, его подчиненной — до четырех лет.

В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее СБУ раскрыла четыре схемы уклонения от мобилизации в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях. По данным правоохранителей, организаторы предлагали фиктивное трудоустройство, поддельные медицинские документы, незаконное поступление в аспирантуру и вывоз мужчин за границу.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители также разоблачали военнослужащих и должностных лиц, подозреваемых в коррупционных правонарушениях. В частности, ГБР сообщало о военном, который, по версии следствия, планировал продать около шести тонн взрывчатого вещества на сумму свыше 7,5 млн грн.

суд ВСУ военные подозрение правонарушение
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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