Майор ДШВ незаконно обогатился на 26 млн грн

Майор ДШВ обогатился на 26 млн грн и уклонялся от службы
Майора десантно-штурмовых войск ВСУ и его подчиненного будут судить по ряду уголовных правонарушений. По данным следствия, военнослужащий получил 10 тысяч долларов за подмену продуктов для военных, 83 суток уклонялся от службы и приобрел необоснованные активы на сумму 26,2 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, информирует Новини.LIVE.
Майор получил 10 тысяч долларов за подмену продуктов
По данным следствия, в июне 2025 года начальник продовольственной службы одной из воинских частей ДШВ получил от подчиненной 10 тысяч долларов США.
За эти средства он должен был использовать служебное положение для подмены продуктов питания, предназначенных для военнослужащих. Вместо помидоров поставляли огурцы, а вместо яблок — апельсины. При этом в документах указывались другие наименования продукции.
Подчиненной майора инкриминируют предоставление неправомерной выгоды.
Майор ДШВ приобрел активы на сумму 26 млн грн
Следствие также установило, что в 2023–2025 годах майор приобрел активы общей стоимостью 26,2 млн грн, законность происхождения которых он не подтвердил. Среди них: автомобиль BMW X6 M; две квартиры в Днепре; парковочное место; право долгосрочной аренды объекта на Бали; брендовая одежда и аксессуары.
Кроме того, военнослужащий потратил около 4,1 млн грн на поездки в Перу, США, Японию, ОАЭ, Колумбию, на Гавайи, Бора-Бора и в Аргентину, а также на круиз в Антарктиду. В декларации за 2023 год он не указал расходы на сумму 8,9 млн грн, а за 2024 год — на 18,2 млн грн.
Майор 83 суток уклонялся от службы
Согласно материалам дела, в течение 2024–2025 годов майор в течение 83 суток уклонялся от прохождения военной службы в условиях военного положения.
После зарубежных отпусков он сообщал командованию о якобы возвращении в воинскую часть, хотя фактически еще находился за пределами Украины. В других случаях без законных оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях.
Из-за этого ему безосновательно начислили более 549 тысяч гривен денежного довольствия и дополнительного вознаграждения.
В ходе обысков у майора изъяли более 51 тысячи долларов, 2,1 тысячи евро и 201 тысячу гривен, документы на недвижимость и автомобили, а также коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн грн. Также правоохранители обнаружили долговые расписки на 120 тысяч долларов.
Майора задержали 5 февраля 2026 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а его подчиненной — личное обязательство.
Обвинительные акты уже направлены в суд. Майору грозит до 10 лет лишения свободы, его подчиненной — до четырех лет.
В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее СБУ раскрыла четыре схемы уклонения от мобилизации в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях. По данным правоохранителей, организаторы предлагали фиктивное трудоустройство, поддельные медицинские документы, незаконное поступление в аспирантуру и вывоз мужчин за границу.
Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители также разоблачали военнослужащих и должностных лиц, подозреваемых в коррупционных правонарушениях. В частности, ГБР сообщало о военном, который, по версии следствия, планировал продать около шести тонн взрывчатого вещества на сумму свыше 7,5 млн грн.