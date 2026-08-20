Майор ДШВ незаконно збагатився на 26 млн грн

Затриманий майор ДШВ. Фото: Офіс Генпрокурора

Майора Десантно-штурмових військ ЗСУ та його підлеглу судитимуть за низкою кримінальних правопорушень. За даними слідства, військовослужбовець отримав 10 тисяч доларів за підміну продуктів для військових, 83 доби ухилявся від служби та набув необґрунтованих активів на 26,2 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Новини.LIVE.

Майор отримав $10 тисяч за підміну продуктів

За даними слідства, у червні 2025 року начальник продовольчої служби однієї з військових частин ДШВ отримав від підлеглої 10 тисяч доларів США.

Незаконно отримані кошти. Фото: Офіс Генпрокурора

За ці кошти він мав використати службове становище для підміни продуктів харчування, призначених для військовослужбовців. Замість помідорів постачали огірки, а замість яблук — апельсини. При цьому в документах зазначали інші найменування продукції.

Підлеглій майора інкримінують надання неправомірної вигоди.

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Майор ДШВ набув активів на 26 млн грн

Слідство також встановило, що у 2023–2025 роках майор набув активи загальною вартістю 26,2 млн грн, законність походження яких він не підтвердив. Серед них: автомобіль BMW X6 M; дві квартири у Дніпрі; паркомісце; право довгострокової оренди об'єкта на Балі; брендований одяг та аксесуари.

Вилучене майно. Фото: Офіс Генпрокурора

Крім того, військовослужбовець витратив близько 4,1 млн грн на подорожі до Перу, США, Японії, ОАЕ, Колумбії, Гаваїв, Бора-Бора та Аргентини, а також на круїз до Антарктиди. У декларації за 2023 рік він не вказав видатки на 8,9 млн грн, а за 2024-й — на 18,2 млн грн.

Затриманий на відпочинку за кордоном. Фото: Офіс Генпрокурора

Майор 83 доби ухилявся від служби

За матеріалами справи, упродовж 2024–2025 років майор 83 доби ухилявся від проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Після закордонних відпусток він повідомляв командування про нібито повернення до військової частини, хоча фактично ще перебував за межами України. В інших випадках без законних підстав знаходився у Хмельницькій та Одеській областях.

Вилучені кошти. Фото: Офіс Генпрокурора

Через це йому безпідставно нарахували понад 549 тисяч гривень грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Під час обшуків у майора вилучили понад 51 тисячу доларів, 2,1 тисячі євро та 201 тисячу гривень, документи на нерухомість і автомобілі, а також колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн. Також правоохоронці знайшли боргові розписки на 120 тисяч доларів.

Майора затримали 5 лютого 2026 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його підлеглій — особисте зобов'язання.

Обвинувальні акти вже скерували до суду. Майору загрожує до 10 років позбавлення волі, його підлеглій — до чотирьох років.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше СБУ викрила чотири схеми ухилення від мобілізації у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях. За даними правоохоронців, організатори пропонували фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, незаконний вступ до аспірантури та переправлення чоловіків за кордон.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці також викривали військовослужбовців та посадовців, яких підозрюють у корупційних правопорушеннях. Зокрема, ДБР повідомляло про військового, який, за версією слідства, планував продати близько шести тонн вибухової речовини на понад 7,5 млн грн.